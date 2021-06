Tori Spelling, au bord du divorce, est épuisée: "Je regrette déjà les réunions via Zoom"

Rien ne va plus pour Tori Spelling qui interprétait Donna Martin dans la série Beverly Hills 90210. De nouvelles rumeurs l'annoncent au bord du divorce, détaillant qu'elle et son époux font chambre à part depuis plus d'un an, qu'elle ne porte plus son alliance, et que Dean McDermott, qui est le père de ses 5 enfants, n'apparaît plus sur ses publications sur son compte officiel Instagram.

Contre toute attente, l'actrice a publié dans une Story sur son compte Instagram qu'elle vivait en effet des moments difficiles. Dans sa voiture, devant son allée, l'actrice a expliqué qu'elle était épuisée: "Quand vous avez conduit votre voiture, travaillé toute la journée, et que vous arrivez finalement à la maison, trop épuisée pour sortir de votre voiture. Je regrette déjà les réunions via zoom."

Après avoir remercié sa meilleure amie l'actrice Jennie Garth de lui avoir préparé une petite tartelette au poulet comme dîner ce soir, l'actrice est finalement sortie de sa voiture pour rejoindre ses 5 enfants.

Sans mentionner son époux, Tori présente les traits du visage tirés.