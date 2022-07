Un 5ème enfant pour Kim Kardashian? Son petit ami confie vouloir devenir père

Elle l'a déjà confié à maintes reprises: Kim Kardashian, déjà mère de 4 enfants, a des ovocytes congelés qui l'attendent dans une banque de la fertilité au cas où elle souhaiterait devenir encore mère. La star de la téléréalité qui a connu des problèmes de pré-éclampsie (La pré-éclampsie est une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines. Elle résulte d'un dysfonctionnement du placenta) au cours de ses 2 premières grossesses et qui a dû subir plusieurs opérations chirurgicales à l'utérus pour réparer des lésions internes a eu recours à une mère porteuse pour avoir ses deux derniers enfants, son obstétricien l'ayant interdit d'envisager une nouvelle grossesse.

Mais voilà que son nouveau "boyfriend", Pete Davidson, fait des révélations inattendues. En couple avec Kim Kardashian depuis le mois d'octobre, il vient d'avouer à quel point il attend avec impatience de devenir père.

"J'adore être entouré d'une famille. Ma chose préférée, que je n'avais pas encore réalisée jusqu'ici, c'est que je veux avoir un enfant. C'est mon rêve. Ouais et c'est super ringard'', a déclaré le comédien de 28 ans à Kevin Hart dans son émission Hart to Heart.

"Ce serait tellement amusant d'habiller un petit mec. Je suis tellement impatient pour ce nouveau chapitre. Donc, c'est un peu ce à quoi je me prépare maintenant, j'essaie d'être une bonne personne, de me développer et de m'améliorer, et quand cela aura lieu, ce sera juste facile."

Au mois de mai dernier, Pete s'est fait tatouer les initiales des 4 noms des enfants de sa nouvelle petite amie et il essaye de devenir un beau-père impliqué avec les enfants que la star a eus avec Kanye West.

Pendant ce temps-là, la procédure de divorce entre le rappeur et Kim Kardashian est presque finalisée. Ils ont été légalement déclarés célibataires le 2 mars, et leur prochaine audience de divorce est prévue pour le 5 août.

Pete Davidson - qui souffre d'un trouble de la personnalité "borderline"- semble désireux de fonder une famille avec Kim Kardashian.