Un acteur de la Casa de Papel va jouer aux côtés de Jennifer Aniston: fou de joie, il partage des photos de leur rencontre

Vous avez adoré la série espagnole "La Casa de Papel" devenue internationalement connue grâce à sa diffusion sur la plateforme Netflix ? Et bien sachez que l'un des acteurs de la série à succès va bientôt jouer aux côtés des légendes américaines que sont Jennifer Aniston et Adam Sandler. Enrique Arce, qui interprétait Arturo, le directeur de la Fabrique de la Monnaie, a été annoncé au casting du film "Murder Mysery 2" aux côtés d'un casting international composé entre autre des acteurs français, Dany Boon et Mélanie Laurent.

L'artiste valencien de 49 ans s'est pris en photo avec les célébrités américaines lors d'une soirée arrosée passée le week-end dernier dans la capitale française.. "La fièvre du samedi soir... Avec Jen et Adam à Paris", a écrit Enrique en légende de sa publication Instagram où on peut le voir serrer dans ses bras Jennifer Aniston.