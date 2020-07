Une ancienne candidate de Koh Lanta se voit refuser un poste à cause de sa participation à l’émission

Mathilde Chevalier a participé à Koh Lanta en 2017 au Cambodge. Aujourd’hui diplômée, elle visait un poste de professeur d’anglais. Elle a été refusée à cause de sa participation à l’émission.

Mathilde Chevalier s’est fait connaître dans Koh Lanta 2017. Après trois ans, son passage dans l’émission lui porte préjudice. Dans une séance questions-réponses sur Instagram, elle explique s’être vu refusée un poste dans l’enseignement.

"J’hésitais à en parler, mais je décide de le faire librement. Figurez-vous que ma mutation dans l’académie de Nice a été refusée, car j’ai participé à ‘Koh-Lanta’. J’ai halluciné d’être confrontée à des personnes si fermées d’esprit”, a-t-elle ajouté. “Sous prétexte que mon parcours est atypique, et que je prends ‘un peu trop de place’, on ne me laisse pas ma chance. Comme si cela remettait en cause mes compétences en tant qu’enseignante."

Heureusement pour la jeune femme, elle a pu trouver un autre poste toujours dans l’enseignement à Nice. Et cette mauvaise expérience ne la refroidit pas, l’ancienne candidate se prête à retenter l’aventure.