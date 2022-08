Une célèbre actrice de la série "Beverly Hills 90210" dans le coma: "Elle se bat pour la vie"

Elle a accompagné le célèbre gang de la série à succès "Beverly Hills 90210" de 1991 à l'année 2000. Denise Dowse, qui interprétait la principale du lycée de West Beverly Hill High School, Madame Teasley, est dans le coma.

Sa soeur Tracey a annoncé la mauvaise nouvelle dans une publication postée sur Facebook. "Je demande du soutien et des prières soient offertes à moi et à ma sœur, et à ma seule famille immédiate Denise Dowse", a écrit Tracey dans un message Facebook daté du 5 août. "Elle est actuellement à l'hôpital dans un coma provoqué par une forme virulente de méningite. Ses médecins ne savent pas quand elle sortira du coma car cela n'a pas été provoqué médicalement."

Tracey a également précisé que Denise se battait pour sa vie.

Denise Dowse n'a pas seulement permis à Donna Martin, interprétée par Tori Spelling, de passer son examen de fin de scolarité après avoir été surprise en état d'ébriété à son bal de promotion, elle est également apparue dans d'autres séries à succès: "Grey's Anatomy", "Insecure" et "The Guardian".