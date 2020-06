Une ex-candidate Miss Univers amputée d'une jambe après une opération qui a mal tourné: "J'aime mon corps autant qu'avant"

Daniella Alvarez, 32 ans, ex Miss Colombie, a été hospitalisée à cause d'une masse dans son abdomen qui a fini par empêcher la circulation du sang dans sa jambe, relate le Dailymail. Après plusieurs opérations, elle a dû prendre la décision de se faire amputer la jambe : "J'ai choisi entre avoir un pied non fonctionnel et une prothèse qui me permettrait de danser à nouveau, qui me permettrait de courir, de faire du vélo et de tout ce que j'aimais, j'ai décidé d'avoir cette chirurgie", raconte-t-elle sur Instagram.



Le mannequin a été opéré dans un hôpital de Bogota, la capitale de la Colombie. Entourée des siens, elle a relevé cette terrible épreuve avec un courage qui force l'admiration. "J'aime mon corps autant qu'avant. Je suis heureuse d'être ici dans ce monde pour relever les nouveaux défis à venir dans ma vie", écrit-elle en commentaire d'un cliché posté sur Instagram. Et Daniella Alvarez de conclure : "Je sais que par la main de Dieu je réaliserai TOUT. 'Pieds, pourquoi je les veux si j'ai des ailes pour voler', allons de l'avant !"