Une influenceuse belge de 30 ans, maman d'une petite fille de 9 ans, décède tragiquement

(c)Kellyvow on Instagram

Une influence de 30 ans originaire de Louvain est décédée ce samedi dans un accident de la route sur la E330, nous informe le site de HLN. Kelly Scheppers était mère d'une petite fille âgée de 9 ans. Elle et son compagnon Christiaan comptabilisaient en tout 100.000 abonnés sur TikTok et 30.000 sur Instagram. Ils documentaient leurs voyages, leur quotidien et leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux.

La jeune femme est décédée samedi sur l'autoroute E330 à hauteur de Tessenderlo. Un accident impliquant un camion transportant des chevaux a provoqué de gros embarras de circulation sur cet axe. Kelly, qui se rendait dans la boutique d'un ami, a été impliquée dans un autre accident qui a eu lieu dans les bouchons provoqués par le premier accident. La mère est décédée sur le coup.

Le frère de Christiaan, Timothy témoigne sur le site de HLN: "Tout le monde ou presque les connait dans les environs d’Hasselt car ils étaient très sociables. Ils ont rendu beaucoup de gens heureux via leurs réseaux sociaux. J’ai parlé à Christiaan, mais il est incapable de dire deux mots. Il est complètement dévasté. Haley va devoir grandir sans sa maman. C’est terrible”.