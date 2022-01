La styliste molenbeekoise qui a habillé la princesse Delphine pour le défilé militaire a confectionné le 1080e costume du Manneken-Pis: voici sa création (photo)

Ce samedi, la commune de Molenbeek-Saint-Jean a offert le 1080e costume au Manneken-Pis. Un honneur pour elle. Ce nombre fait référence au code postal de la commune bruxelloise. Comme le souligne BX1, cette initiative est venue de la Ville de Bruxelles qui a vu une occasion de resserrer les liens d’amitié entre les deux entités voisines.

Pour dessiner la tenue du petit ket de Bruxelles, les écoles de la commune ont été appelées à l’aide. Finalement, le choix s’est porté sur les élèves de 6e primaire de l’école communale 11. Ensuite, la styliste molenbeekoise, Siré Kaba a confectionné l’esquisse. "On a voulu montrer la jeunesse, le métissage et nos couleurs", explique la bourgmestre au micro de nos confrères de BX1. Les créations de la jeune styliste se sont déjà fait remarquer, notamment lors du défilé militaire du 21 juillet 2021. Pour sa première apparition à cet événement, la princesse Delphine portait une robe et un béret aux motifs ethniques dans les tons vert et rose.

Pour en revenir au Manneken-Pis, le costume reflète la culture urbaine. Le petit garçon porte un pantalon large, des petites baskets et une veste à capuche. Le ket sera habillé de façon décontractée jusqu'à dimanche.