Une nouvelle saison de la série Desperate Housewives en préparation? Cette publication qui fait espérer les fans...

Cela fait plusieurs semaines que des rumeurs courent à ce sujet. Et si après la suite de "Sex and the City", les acteurs de la série "Desperate Housewives" signaient également leur retour à Wisteria Lane? Ce 31 décembre, une publication cryptique postée sur le compte officiel Facebook de la série a laissé lieu à un retour possible des femmes au foyer les plus célèbres des Etats-Unis: "En attendant désespérément 2022", précise cette publication, accompagnée d'une photo du casting.

Selon plusieurs magazines People, Marc Cherry, le créateur de la célèbre série à succès, n'a pas totalement fermé la porte à l'éventualité de relancer la série dans le futur, mais a évoqué la nécessité d'avoir du temps, de l'argent et... un casting de rêve. Dans une interview accordée à Purebreak, l'actrice Eva Longoria qui incarnait Gabrielle Solis avait confié vouloir rempiler: "Ça me manque d’être Gabby. Ça me manque de pouvoir me glisser dans sa peau. Je serais la toute première à signer. Mes valises pour retourner à Wisteria Lane sont déjà faites et frappent à ma porte. "

Teri Hatcher et James Denton ont tous les deux partagé l'affiche d'un film de Noël diffusé lors de cette saison festive aux Etats-Unis et confient "avoir adoré l'expérience". Nul ne doute qu'ils seraient ravis de se retrouver et de réendosser les rôles de Suzan et Mike Delfino.

L'année 2022 nous réserve peut-être en fin de compte de belles surprises...