Vincent Cassel et Tina Kunakey, rayonnants et amoureux au Festival de Cannes 2022 (photos)

Vincent Cassel et Tina Kunakey ont débarqué sur la croisette au septième jour du Festival. Le couple a fait crépiter les flashes des photographes.

Ils forment l’un des couples les plus glamours du septième art. Vincent Cassel et Tina Kunakey ont assumé ce statut et joué pleinement le jeu devant la cohorte des photographes du Festival de Cannes. Dans la journée de lundi, le couple s’est baladé sur la croisette en marge du monde cinématographique. Vêtus de tenues beiges assorties, les tourtereaux flânaient avant de se rendre au restaurant La Môme.









Dans la soirée, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont quitté l’hôtel Martinez pour fouler le tapis rouge et monter les marches. Tina Kunakey est apparue dans une robe émeraude, avec traînée, tandis que son mari portait un costume noir avec une cravate à motifs graphiques. Le couple était venu assister à la présentation des "Crimes du Futur", le nouveau film de David Cronenberg.







Images : ISOPIX