Vitaa et Slimane, c’est fini: le duo annonce sa séparation

Le duo formé par Vitaa et Slimane, c’est désormais de l’histoire ancienne ! Les deux artistes ont annoncé la fin de leur collaboration ce samedi 20 novembre lors des NRJ Music Awards au Palais des Festivals de Cannes. Un grand moment d’émotions durant lequel ils n’ont pu contenir leurs larmes…

C’est un vrai moment d’émotions que nous ont offert Vitaa et Slimane sur la scène des NRJ Music Awards au Palais des Festivals de Cannes. Ce samedi 20 novembre au soir, alors que les deux artistes étaient récompensés par Le prix du "Groupe/duo francophone de l’année", ils en ont profité pour partager une terrible nouvelle avec leurs fans…

Ils ont effet annoncé, les larmes aux yeux, la fin de leur collaboration musicale. "C'était notre dernière, on va repasser l'un et l'autre en solo, je voulais te dire vraiment du fond du cœur…", a d’abord dit Slimane avant de ne pouvoir continuer, pris par ses émotions. Il s’est ensuite repris : "Je n'ai pas rencontré une chanteuse, ni une amie, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille, comme s'il fallait que l'on se trouve. Tu m'as aidé à être quelqu'un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s'arrêter", a-t-il poursuivi. De son côté, Vitaa n’a pas non plus pu cacher son émotion : "T'es plus qu'un frère", lui a-t-elle répondu.

La nouvelle a suscité énormément de réactions sur Twitter, tant positives que négatives. "Woow, c’est incroyable, l’émotion de Slimane en parlant de la dernière avec Vitaa, ça va nous manquer", peut-on notamment lire sur le réseau social. "Vitaa et Slimane ça fait 3 ans qu'ils sont là avec la même chanson c'est bon là", lit-on encore.