Voici la petite sœur de Shy’m: elle lui ressemble comme 2 gouttes d’eau! (vidéo)

Ce dimanche, de nombreux Français sont allés retrouver leur famille puisqu’ils ont été autorisés à parcourir 100 km dans cette phase de déconfinement.

Pour la chanteuse Shy’m, ça a été l’occasion de prendra l’ai à la campagne, auprès de sa famille.

Elle a partagé le moment en photos et en story sur Instagram. Dans une série de photos, on peut voir la chanteuse de 34 ans et sa sœur de dos, en train de se promener sur un chemin de campagne. "Amour sœur. Amour frère (qui court dans les champs)", écrit-elle en légende.

Shy'm a en effet une petite sœur qui a presque 30 ans de moins qu'elle. En 2015, lors de sa naissance, la jurée danse avec les Stars avait posté une photo en indiquant : "Avoir une petite sœur à 30 ans".

Et puis, dans sa story Instagram, on découvre Shy'm en train de coiffer sa petite sœur. Une scène mignonne et pleine de tendresse qui permet de voir le visage de la petite fille, qui lui ressemble beaucoup. Elle a les mêmes traits fins que sa grande sœur et toutes les deux semblent avoir une belle complicité.



©Capture d'écran story Instagram Shy'm