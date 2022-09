Voici les noms des acteurs qui incarneront Johnny Depp et Amber Heard à l'écran

Johnny Depp versus Amber Heard, un procès suivi en direct et tellement médiatisé qu'il a inspiré un réalisateur. Pas étonnant. Mais le plus remarquable, c'est que selon Variety, le film serait déjà en boite. Il devrait être prochainement distribué sur la plateforme Tubi, qui appartient au groupe Fox.



Le long-métrage va revenir en détail sur la saga judiciaire opposant les deux stars et ex-époux. Il faut dire que le nombre incalculable de rebondissements dans le procès facilite la mise en récit.



Intitulé Hot Take : the Depp/Heard Trial – que l'on peut traduire par "Commentaires à chaud" –, la fiction est présentée comme une mise en lumière dans le combat judiciaire des ex-époux. L'entièreté du procès sera passée au peigne fin. Intérieur et extérieur. L'objectif sera de comprendre les rouages des startégies utilisées par les deux camps pour tenter de convaincre le jury. "Nous avons accéléré la production pour raconter cette histoire qui fait partie de l'air du temps et a passionné les gens cet été", a détaillé Adam Lewinson, le responsable des contenus de Tubi.



Ce qui est certain, c'est que la plateforme Tubi a été très rapide. Et pour être certaine de ne pas se faire devancer, elle a décidé de confier les rôles phares a des seconds couteaux. Johnny Depp sera ainsi incarné par Mark Hapka, déjà célèbre pour avoir joué dans le soap Des jours et des vies, et pour Amber Heard l'actrice Megan Davis, aperçue dans les séries Bones et American Horror Story. Plus rapide et moins onéreux de choisir ces comédiens, la production compte être la première sur le dossier. Même si on sait déjà que la chaîne Discovery+ sort en ce moment même un documentaire qui donne la parole aux avocats des acteurs, à des experts juridiques, des journalistes et des proches de l'ancien couple. Cette affaire est une mine d'or pour l'industrie cinématographique.

Et cela risque de continuer, car Depp et Heard ne comptent relancer les hostilités. Les acteurs ont fait appel de la condamnation cet été, mais pas pour les mêmes raisons. Perdante du procès, Amber Heard souhaite pour ne pas devoir trop verser et Johnny Depp souhaite obtenir un blanchiment complet jugeant que l'histoire a salit son image. Rendez-vous au prochain épisode.