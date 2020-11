Will.i.am compare les supporters de Trump à des personnes dans une "relation abusive"

Will.i.am s'est exprimé au sujet de Donald Trump et du scrutin présidentiel dans une interview pour "Good Morning Britain". Il estime que les partisans du candidat républicain sont comme dans "une relation abusive".

Le leader des Black Eyed Peas, 45 ans, a parlé des élections de 2020 lors d'une apparition sur "Good Morning Britain" mardi, montrant son mépris pour Trump et les partisans du président et comparant ceux qui votent pour le réélire à des personnes dans une relation abusive.

C'est comme pour toute relation abusive. Il y a des gens qui restent avec leur conjoint et qui subissent des abus parce qu'ils ne savent pas comment s'en aller. Cela ne veut pas dire qu'ils sont heureux, ils n'ont simplement pas la force ou le courage de sortir et de changer, de changer d'orientation et de croire en quelque chose d'autre. C'est tout ce qu'elles savent.

Will.i.am a également qualifié Donald Trump d'"embarrassant" pour les États-Unis. "Ces quatre dernières années, les gens se sont résignés et se sont contentés de la gêne et des pitreries ridicules de la façon dont il se comporte, dont il divise et dont il dirige la haine. Quatre autres années de cela seraient préjudiciables pour le cours de l'Amérique. Nous sommes en 2020 maintenant, d’ici 2024, le monde sera totalement différent."

Le rappeur a également longuement parlé de la réponse de du candidat républicain à la pandémie de coronavirus. "Pour une Amérique premier pays du monde, nous agissons comme un pays du tiers monde avec la façon dont nous avons géré les choses. Je crois donc que les gens veulent que les quatre prochaines années soient meilleures et stables. Je crois que les gens veulent une égalité des chances après avoir vu la division en Amérique, la tension raciale aux côtés du COVID."

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 4 novembre ?