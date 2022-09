"C'est difficile": William et Harry font de leur mieux pour s'entendre pendant le deuil de la Reine

Le prince Harry aurait trouvé "difficile" d'être en compagnie du prince William au cours de la semaine dernière. Les deux frères, qui sont brouillés depuis plusieurs années, ont été contraints de passer du temps ensemble depuis le décès de leur grand-mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre dernier.

Une source proche du prince Harry a déclaré au Sunday Times de Londres que, bien que le fait d'être en compagnie de l'autre soit "inconfortable" pour les frères, "tout le monde fait de son mieux".

Le prince de Galles, 40 ans, et le duc de Sussex, 38 ans, ont ravi les fans de la famille royale la semaine dernière lorsqu'ils sont apparus aux côtés de leurs épouses respectives, Kate Middleton et Meghan Markle, devant des hommages floraux et des cartes déposées devant le château de Windsor en l'honneur du défunt monarque.

Mardi, les anciens "Fab Four" ont apparemment fait front commun en s'asseyant pour dîner avec les autres membres de la famille royale après avoir reçu le cercueil de la reine Elizabeth II.

Samedi soir, ils ont également veillé - aux côtés de leurs cousins - près du cercueil de la défunte monarque.

Le prince Harry a porté son uniforme militaire après avoir obtenu une autorisation spéciale du roi Charles III. Il avait été contraint de porter des vêtements civils lors d'événements publics depuis le décès de la reine, car il avait été dépouillé de ses titres militaires lorsqu'il avait quitté ses fonctions royales en 2020.

Cependant, le duc aurait été "dévasté" en découvrant que son uniforme avait les initiales "ER" de sa grand-mère rayées de son épaule.

"Il a le cœur brisé", a déclaré un ami au Sunday Times de Londres. "Retirer les initiales de sa grand-mère semble très intentionnel".

Les deux frères ont également partagé une brève rencontre en début de semaine lorsque William - qui allait chercher les enfants Prince George, Princesse Charlotte et Prince Louis à l'école - est passé devant son frère et Meghan alors qu'ils étaient dans une autre voiture. Ils se seraient croisés, mais se seraient ensuite arrêtés, auraient fait marche arrière et baissé leurs vitres pour une brève conversation.

Malgré cette rencontre fortuite, la trêve semble temporaire. Un ami des frères a révélé que les apparitions communes "demandent des efforts" et qu'ils ont tous deux compris que c'était nécessaire pour montrer leur "solidarité."

"Je ne pense pas que cela aille beaucoup plus loin que ça. Il y a eu quelques moments gênants cette semaine", a déclaré la source au Sunday Times de Londres. "Je n'ai absolument pas le sentiment d'un rapprochement significatif plus profond ou le sentiment que ça y est: les choses vont se réparer."

La relation entre les frères est glaciale depuis au moins 2019, lorsque Harry a partagé dans une interview que lui et William étaient "certainement sur des chemins différents en ce moment."

Les relations se sont encore éloignées lorsque le duc et la duchesse de Sussex - qui ont quitté la vie royale en 2020 et se sont installés en Californie - ont accordé une interview à Oprah Winfrey qui a fait l'effet d'une bombe l'année dernière.