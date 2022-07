"Cela en dit beaucoup sur elle": ce geste particulièrement remarqué de Meghan Markle envers une femme à l'ONU (vidéo)

Souvent sous les feux des critiques Meghan Markle a eu un geste très apprécié ce lundi 18 juillet alors qu'elle assistait avec son époux le prince Harry à une cérémonie en hommage à Nelson Mandela. Repérée par le Daily Mail, la duchesse de Sussex a eu une petite attention envers une parfaite inconnue. Alors qu'elle était assise derrière le couple princier, la dame a été prise d'une quinte de toux. Meghan Markle s'est alors retournée et lui a proposé une bouteille d'eau.

Un comportement bienveillant que les internautes ont décidé de valoriser. "Offrir sa bouteille d’eau à une autre femme qui tousse en dit plus sur le caractère de la duchesse Meghan que n’importe quel livre à charge écrit sur elle. #MeghanMarkle #NelsonMandelaDay2022" souligne le compte Rani-Kali.

Si l'internaute parle d'un livre dans son tweet, c'est parce que ce 21 juillet a été publié un ouvrage faisant des révélations explosives sur la famille royale et plus particulièrement sur le couple Harry/Meghan. Ce livre, rédigé par Tom Bower, Revenge?: Meghan, Harry and the war between the Windsors n'est pas tendre envers la mère d'Archie et Lilibeth. L'auteur l'accuse notamment d'avoir fait un scandale dans un hôtel 5 étoiles de Londres à cause d'un perroquet enfermé dans une cage.

Une présence à l'ONU controversée

Meghan Markle assistait au discours de son mari à la tribune de l'ONU. Dans sa prise de parole, le prince Harry a eu quelques mots pour "l'horrible guerre en Ukraine", "la pandémie, la guerre et l'inflation qui ont plongé l'Afrique dans une crise énergétique et alimentaire", ainsi que pour le réchauffement climatique. Un discours qui n'a pas fait l'unanimité. Certaines personnes n'ont pas compris pourquoi le Prince Harry était l'invité principal de l'événement.