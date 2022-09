"Elle signifiait beaucoup pour nous": l'hommage poignant de Michelle et Barack Obama à la reine Elizabeth II (photo)

Ce jeudi était une journée noire pour le peuple Britannique, mais pas que, puisqu'Outre-Atlantique aussi la mort de la reine Elizabeth II a beaucoup ému. La fin d'une ère est partie à tout jamais avec la célèbre monarque anglaise. De nombreuses célébrités et dirigeants du monde entier ont tenu à saluer la reine.

L’ancien président Barack Obama et son épouse Michelle Obama, ont eux aussi rendu hommage à la défunte souveraine dans un texte poignant partagé sur Instagram. "Depuis le jour de son couronnement il y a 70 ans, le premier jamais télévisé, jusqu'à aujourd'hui, alors que d'innombrables hommages sont publiés en ligne en son honneur, Sa Majesté la reine Elizabeth II a captivé le monde. Aujourd'hui, Michelle et moi nous joignons à tant d'autres personnes qui célèbrent sa vie et pleurent sa disparition", débutent-ils.

"Un règne défini par la grâce, l'élégance et une éthique de travail infatigable"

"Sa Majesté n'avait que 25 ans lorsqu'elle a entrepris l'énorme tâche de diriger l'une des plus grandes démocraties du monde. Dans les décennies qui ont suivi, elle a continué à s'approprier le rôle de reine - avec un règne défini par la grâce, l'élégance et une éthique de travail infatigable, défiant les chances et les attentes placées sur les femmes de sa génération", poursuivent Michelle et Barack Obama.

Elle portait ses nobles titres avec une touche de légèreté

Ils ont ensuite tenu à saluer sa stature, qui a permis de l'ériger en véritable figure pour le peuple Britannique : "Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue la toute première femme royale à servir en service militaire actif. Et à travers des périodes de prospérité et de stagnation - de l'alunissage à la chute du mur de Berlin, en passant par l'aube de l'ère numérique - elle a servi de phare d'espoir et de stabilité pour le peuple du Royaume-Uni et du monde".

"Sa Majesté a travaillé avec 15 premiers ministres et d'innombrables chefs d'État étrangers. Elle écoutait profondément, réfléchissait stratégiquement et était responsable de réalisations diplomatiques considérables. Et pourtant, elle portait ses nobles titres avec une touche de légèreté – aussi disposée à jouer dans un sketch comique pour les Jeux olympiques de Londres qu'elle l'était pour enregistrer des messages de stabilisation pour le peuple britannique pendant les fermetures de COVID-19", poursuivent-ils.

Michelle et moi sommes reconnaissants d'avoir été témoins du leadership dévoué de Sa Majesté

Michelle et Barack Obama ont ensuite eu des mots plus personnels envers la défunte reine: "Michelle et moi avons eu la chance de connaître Sa Majesté, et elle signifiait beaucoup pour nous. À l'époque où nous commencions à peine à naviguer dans la vie de présidente et de première dame, elle nous a accueillis sur la scène mondiale à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire. À maintes reprises, nous avons été frappés par sa chaleur, la façon dont elle mettait les gens à l'aise et la façon dont elle apportait son humour et son charme considérables aux moments de grande pompe et de circonstance".



"Comme tant d'autres, Michelle et moi sommes reconnaissants d'avoir été témoins du leadership dévoué de Sa Majesté, et nous sommes impressionnés par son héritage de service public infatigable et digne. Nos pensées vont à sa famille et au peuple du Royaume-Uni en ces moments difficiles", ont-ils terminé.

Un message accompagné de deux photos où on peut voir Michelle et Barack Obama en compagnie de la reine Elizabeth II.