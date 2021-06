"William et moi allons commémorer les 60 ans de Maman": le prince Harry tend la main à son grand frère

Le prince Harry a fait sa première apparition officielle depuis son arrivée au Royaume-Uni la semaine dernière dans un discours surprise préenregistré et diffusé lors de la cérémonie virtuelle du Diana Award.

Le Diana Award est un organisme de bienfaisance créé pour refléter la conviction de la princesse de Galles selon laquelle les jeunes ont le pouvoir de changer le monde. L'organisme de bienfaisance gère des programmes de lutte contre l'intimidation et reconnaît le travail inspirant des jeunes.

Dans une vidéo préenregistrée, le duc a déclaré: "Je voudrais commencer par reconnaître et célébrer les incroyables jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui. Et où que vous soyez en ce moment, je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce moment important et d'être un atout si précieux pour votre communauté. Je suis vraiment honoré de célébrer votre travail, votre engagement en faveur du changement et le rôle vital que vous avez joué pour représenter une nouvelle génération d'humanitaires."

Le prince Harry a atterri vendredi au Royaume-Uni avant l'inauguration d'une statue en mémoire de sa mère, Diana la princesse de Galles au palais de Kensington ce jeudi.

Le duc devra mettre de côté ses différends avec son frère William pour assister à cette cérémonie. Dans son discours préenregistré, Harry semble mettre leurs différends de côté et a fait référence à son frère. Tous les objectifs seront braqués vers Londres ce jeudi où les deux fils de Diana actuellement en dispute devraient se retrouver.