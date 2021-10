Albert II de Monaco ciblé par des attaques anonymes en ligne: "Cela ne m’impressionne pas"

Albert II de Monaco fait actuellement face à des attaques numériques anonymes. Un site internet a été créé voilà une dizaine de jours pour tenter de diffamer le souverain monégasque et plusieurs de ses collaborateurs.

Depuis plusieurs jours, un site internet anonyme frappe le pays monégasque. "Les dossiers du Rocher" – c’est le nom du site en question – entend dénoncer les pratiques "des personnalités monégasques, hommes politiques et hommes d’affaires influents à Monaco qui manipulent et influencent les institutions de Monaco dans leur propre intérêt", peut-on lire sur le site.

Parmi les personnes visées, on retrouve Albert II de Monaco mais aussi certains proches et collaborateurs du souverain, dont l’honnêteté et la loyauté sont remises en cause. Interrogé par Monaco-Matin, Albert II répond à ces tentatives de déstabilisation. "Avec la plus grande énergie, je condamne cette campagne diffamatoire et anonyme de rumeurs mensongères et de calomnies", a-t-il déclaré au quotidien régional. Avant de poursuivre : "Ces manipulations opérées à partir de sites étrangers protégés par l’anonymat et utilisant de faux noms ne m'impressionnent pas, bien au contraire. Je garde le cap et ne me laisserai pas détourner de mon agenda."

Une enquête a été ouverte pour tenter de démasquer les auteurs de ces attaques numériques. Selon Monaco-Matin, une dizaine de sites internet détenus par des sociétés écran et hébergés aux Etats-Unis et en Islande ont déjà pu être identifiés.