Apparition très remarquée de Charlene de Monaco, et de sa fille hyper lookée, lors du Grand Prix (photos)

Après plusieurs mois passé en revalidation en Suisse, Charlene de Monaco multiplie les apparitions ces dernières semaines. Et ce week-end, les yeux étaient rivés sur Monaco où se déroulait le Grand Prix de Formule 1.

Elle est d'abord apparue en robe bleue aux côtés de l'acteur Patrick Dempsey. Puis elle a fait sensation en combinaison bleue clair sur le podium. Elle était accompagné de son mari et de leurs jumeaux. Et la petite Gabriella, 7 ans, a tapé dans l'œil des photographes et fans de la famille princière. Elle portait une robe fleurie Dolce & Gabbana, avec des sandales blanches. Un look très apprécié par de nombreux observateurs.

"Gabriella, comme toutes les petites filles de son âge aime les robes de princesses, se coiffer et même essayer mes rouges à lèvres. Gabriella a un style qui lui est propre et j'aime encourager cette individualité", avait récemment confié Charlene dans un entretien à Nice Matin.



©AFP



©AFP



©AFP



©AFP



©AFP