Cérémonie d'hommage au prince Philip: le retour en grâce du sulfureux prince Andrew

C'est une réunion remarquable. Ce mardi, pour commémorer son père Philip, le prince Andrew s'est rendu à l'abbaye de Westminster.

Déchu de ses titres et démis de ses fonctions officielles en début d'année à cause de scandales sexuels dont il est accusé, le prince Andrew a affronté l'opinion publique pour rejoindre l'événement.

Il n'est pas entré avec l'abbaye avec le cortège de la famille royale britannique, où l'on a aperçu le prince William, Kate Middleton, leurs enfants ainsi que le prince Charles et son épouse Camilla.

Il est arrivé par l'arrière de l'abbaye, une entrée plus discrète à l'abri des caméras, certes, mais il est surtout arrivé aux bras de sa mère la reine Elizabeth. Andrew escortait sa mère, affaiblie par l'âge et par un état de santé dégradé.

Un retour en grâce symbolique pour le prince - aussi un fils - à la réputation sulfureuse qui n'était jusqu'ici plus le bienvenu dans la famille royale.