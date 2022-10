Choix du jour du couronnement de Charles III: pourquoi ça coince pour Harry et Meghan

Après des rumeurs sur une date en juin, c’est officiellement le 6 mai que Charles III sera couronné.

Et si on imagine que cette date a été choisie pour être la plus arrangeante pour toute la famille royale et la plus neutre possible afin que l’Angleterre entière puisse jouir de ce grand moment, un (gros) détail a, a priori, été oublié… Le 6 mai, c’est aussi le jour de l’anniversaire d’Archie. Le fils aîné du prince Harry et de Meghan Markle fêtera effectivement ses 4 ans au printemps prochain, le même jour que le couronnement de son grand-père, donc.

Selon les journalistes spécialisés Jack Royston et Kristen Meinzer, le choix de cette date n’est pas un "accident" et les parents d’Archie auraient été "offusqués" par celle-ci. La nouvelle aurait fait "froncer quelques sourcils" dans leur nouvelle contré américaine.

Anniversaire ou pas, le couronnement de Charles III se déroulera bien le 6 mai à l’abbaye de Westminster à Londres. Harry et Meghan n’ont pas encore confirmé leur venue.