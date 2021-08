Kate Middleton va être EXPOSÉE à Londres: "Superbes clichés", "Félicitations à la Duchesse, nous sommes si fiers de vous" (photos)

Deux photos prises par la duchesse de Cambridge vont être exposées dans un grand musée londonien, l'Imperial War Museum.

Kate Middleton est "honorée": elle va être exposée dans un grand musée de Londres. Deux clichés pris par la duchesse de Cambridge vont être exposés à l'Imperial War Museum de Londres. En 2020, Kate Middleton était partie à la rencontre de deux survivants de l'Holocauste: Steven Frank et Yvonne Bernstein, installés en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Elle en avait alors profité pour capturer ces jolies rencontres avec son oeil affiné de photographe. Mais la duchesse de Cambridge était loin de se douter que ces photos seraient un jour exposées au grand public.

Exposées pour la toute première fois, ces photographies puissantes capturent les liens particuliers entre les survivants de l'Holocauste et les jeunes générations de leurs familles

Kate Middleton a tenu à partager cette grande nouvelle avec ses abonnés sur son compte Instagram ce vendredi 6 août. Et elle ne cache pas sa grande joie face à cet immense honneur: "Honorée de faire partie de la nouvelle exposition de photographies au @ImperialWarMuseums à Londres, rassemblant plus de 50 portraits contemporains de survivants de l'Holocauste et de leurs familles. Exposées pour la toute première fois, ces photographies puissantes capturent les liens particuliers entre les survivants de l'Holocauste et les jeunes générations de leurs familles, et nous rappellent notre responsabilité collective de veiller à ce que leurs histoires perdurent", a écrit l'épouse du prince William en légende de sa publication.

"Les photographies présentent un groupe de survivants qui ont élu domicile au Royaume-Uni après des débuts marqués par des pertes et des traumatismes inimaginables. Tout en offrant un espace pour se souvenir et partager leurs histoires, ces portraits sont une célébration de la vie bien remplie qu'ils ont vécue et de l'héritage spécial que leurs enfants et petits-enfants porteront à l'avenir", explique Kate Middleton.

Les internautes réjouis par cette nouvelle: "Félicitations à la Duchesse"

Les internautes n'ont pas tarder à réagir sous sa publication, la félicitant pour cet exploit: "Magnifiques photos. Catherine est une incroyable et talentueuse photographe", "Bravo chère Duchesse! Nous sommes si fiers de vous", "Incroyable!", "Félicitations à la Duchesse! De magnifiques images, quel accomplissement", "Superbes clichés", ou encore "Quelles belles photos! La lumière est juste magnifique", peut-on lire parmi les nombreux commentaires sous la publication, déjà likée plus de 290.000 fois.