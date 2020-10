Étonnante révélation: George et Amal Clooney ne connaissaient pas Harry et Meghan avant le mariage royal

George et Amal Clooney faisaient partie des invités triés sur le volet qui ont assisté au mariage de Meghan et Harry. L'acteur de 59 ans et l'avocate de 42 ans ont été conviés au château de Windsor en mai 2018. Ils étaient aux premières loges, assis à côté de Lady Carolyn Warren, l'épouse du conseiller de la Reine, John Warren, et en face du fils de la Princesse Margaret, le Vicomte Linley.



Mais selon Rachel Johnson, journaliste et soeur de Boris Johnson, George et Amal ont dit à quelques invités qu'ils ne connaissaient pas le couple, relate le Daily Mail. La soeur de Boris Johnson a écrit pour AirMail: "Pendant que Carolyn Bartholomew, l'ancienne colocataire de Diana, attendait que le mariage commence, elle s'est tournée vers le couple à ses côtés et a demandé comment ils connaissaient Harry ou Meghan. "'Nous ne les connaissons pas', répondirent avec éclat les Clooney."



Pourtant, il a été dit à l'époque que George Clooney avait même dansé avec Meghan Markle et Kate Middleton durant la soirée. Dans la biographie Finding Freedom, les journalistes Carolyn Durrand et Omid Scobi, affirment que même si les Clooney ne connaissaient pas le couple à l'époque, ils se sont rapprochés depuis et ont accueilli le duc et la duchesse dans leur maison de l'Oxfordshire à au moins deux reprises.



Harry et Meghan ont rendu visite au couple au lac de Côme dans le jet privé de George Clooney quelques semaines seulement après le mariage.

Une source a déclaré à l'époque : "Meghan et Amal ont passé beaucoup de temps à se détendre au bord de la piscine et à jouer avec les jumeaux pendant que George et Harry regardaient la collection de motos de George Clooney".