La princesse Elisabeth s’est rendue au Te Deum pour les festivités du 21 juillet. Elle aborde un look estival et classe pour l’occasion.

En ce jour de Fête nationale, les commémorations ont débuté par le Te Deum en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles, en présence d'une centaine d'invités seulement, dont le Roi, la Reine et leurs quatre enfants.

Pour cette fête nationale pas comme les autres, la princesse Elisabeth affiche une tenue classe et moderne. Celle qui affirme de plus en plus son style porte une robe longue et vaporeuse de couleur rose pâle. Très tendance, la robe arbore des motifs floraux et est fendue sur le devant. La princesse Elisabeth dévoile des escarpins de couleur rose également. Une pochette vient sublimer sa tenue. Pour sa coiffure, elle se présente les cheveux tirés vers l’arrière par un bandeau rose clair.

En ce jour de fête nationale, la princesse Elisabeth affiche un look classe et tendance. Notre future souveraine avait déjà été sélectionnée parmi les princesses les plus élégantes du monde par le magazine britannique Vogue. Son style vestimentaire ainsi que son charisme font l’unanimité. Elle est même comparée à la duchesse Kate Middleton.

La princesse Elisabeth rejoindra l'Ecole Royale Militaire (ERM) lors de la rentrée scolaire pour y suivre une formation d'un an en sciences sociales et militaires. La princesse, qui a célébré ses 18 ans l'automne dernier, clôturera son cycle de scolarisation à l'UWC Atlantic College au pays de Galles Atlantic College le 23 mai prochain. Après la pause estivale, celle qui est aussi Duchesse de Brabant, rejoindra dès le 31 aout, l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles pour y suivre une formation d'un an en sciences sociales et militaires.