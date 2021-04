Ce samedi après-midi ont lieu les funérailles du prince Philip au château de Windsor. Pour l'occasion, les membres de la famille royale n'ont pas vêtu de tenues militaires mais des costumes civils sombres.

Tous les membres de la famille royale ont porté un costume civil sombre ce samedi lors des funérailles du duc d'Édimbourg. C'est la Reine Elizabeth II qui avait approuvé cette décision afin de ne pas exclure le prince Harry. Les membres de la famille royale ont cependant pu porter leurs médailles militaires.

Pourquoi un tel changement concernant les codes vestimentaires?

Pour rappel, Harry, 36 ans, a récemment été déchu de ses titres militaires après son départ volontaire de la famille royale, lui empêchant ainsi de porter son uniforme. Et ce, même pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip. Pour les funérailles, Harry aurait voulu porter l'uniforme des Blues et des Royals qu'il portait le jour de son mariage en mai 2018. En tant qu'ancien capitaine de la Household Cavalry, cependant, il n'a le droit que de porter un costume civil et les médailles qui lui ont été décernées dans l'exercice de ses fonctions ou par la reine.

De leur côté, le prince de Galles, le duc de Cambridge, le comte de Wessex et la princesse royale auraient été, par convention pour une cérémonie funéraire royale, en uniforme militaire complet. Dans un contexte familial tendu, laisser Harry seul en tenue civil aurait pu causer des tensions supplémentaires.

Le problème s'est aggravé lorsque le prince Andrew a exigé de porter l'uniforme d'amiral, un poste qu'il n'a plus tenu après s'être retiré de ses fonctions publiques à la suite du scandale Epstein. Mais Andrew aurait tout à fait le droit de porter son uniforme n'ayant pas été officiellement déchu de ses titres militaires honorifiques.

Cela a conduit à des inquiétudes au sein de la maison royale. Une source a déclaré: "Il y avait un risque de véritable embarras". La reine a donc décidé que, pour conserver l'unité familiale et épargner à Harry toute humiliation publique, tout le monde s'habillerait de la même façon - des costumes sombres et des cravates noires pour les hommes, de simples tenues noires pour les femmes.