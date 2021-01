Harry et Meghan: ils adressent leurs vœux avec des photos d’eux enfants

Le prince Harry et Meghan Markle ont voulu clore 2020 avec un message d’espoir et des images d’eux enfants. On retrouve ainsi Harry avec Diana.

Pour clôturer l’année en beauté, Harry et Meghan ont publié leurs vœux sur le site internet de leur fondation, Archwell. Ils ont accompagné leur lettre de deux photos d’eux quand ils étaient enfants.

On retrouve ainsi une photo d’Harry sur les épaules de Diana et Meghan avec sa maman, Doria. Les Sussex publient un message d’espoir pour l’année à venir: "Je suis le fils de ma mère. Et je suis la mère de notre fils. Ensemble, nous vous présentons Archewell. Nous croyons au meilleur de l’humanité, parce que nous avons vu le meilleur de l’humanité. Nous avons fait l’expérience de la compassion et de la gentillesse en compagnie de nos mères et d’étrangers. Face à la peur, aux difficultés de la vie et à la douleur, il est facile de perdre tout cela de vue et de se perdre. Ensemble, nous pouvons choisir de faire de la compassion notre priorité absolue."

