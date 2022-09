Harry et Meghan se voient "désinvités" d'une cérémonie précédant les funérailles de la reine

Alors que la récente apparition de Meghan et Harry aux côtés de Kate et William auraient pu laisser penser que toutes les tensions au sein de la famille royale étaient du passé, cet événement risque bien de jeter à nouveau de l'huile sur le feu. Les Sussex se sont vu refuser l'accès à une cérémonie de grande importance prévu juste avant les funérailles de la reine Elizabeth II.



Cet événement a été organisé par le nouveau roi Charles III et réunira tous les plus grands leaders de ce monde, ainsi qu'un éventail de personnalités influentes triées sur le volet. Il aura lieu la veille des funérailles de la reine, mais cela sera sans Harry et Meghan.



Le Telegraph rapporte que Meghan et Harry auraient bien reçu une invitation pour assister à cette cérémonie majeure. Puis finalement, ils ont dû être désinvités. Car l'événement n'est en fin de compte accessible qu'aux membres actifs de la famille royale. Ce qui n'est plus le cas de Harry et Meghan. En 2020, le couple a fait le choix de renoncer à ses titres royaux.



Un affront de plus ?



Harry et Meghan risquent d'être bien déçus. Depuis l'annonce du décès de la reine, ils ont dû faire face à plusieurs coups dur. Par exemple, Harry a été interdit de porter son uniforme militaire au cours des funérailles, en raison de son départ de la famille royale. Pourtant, le prince de 38 ans a servi pendant 10 ans dans l'armée britannique.



On peut se demander comment le couple réagira à cette annonce et surtout quelle place aura-t-il lors des funérailles de la reine, prévu le 19 septembre 2022.