John Travolta se souvient de sa danse avec Diana: "Comme si c’était un conte de fées"

John Travolta a sorti un souvenir datant de 1985 de sa mémoire. Lors d’une interview pour Esquire Mexico, il s’est souvenu de sa danse avec Lady Diana à la Maison Blanche. "Un grand privilège" et "un conte de fées".

John Travolta a partagé un moment unique avec Diana Spencer en 1985 à la Maison Blanche. Lors d’une soirée, il a pu danser avec la princesse de Galles. Il est revenu sur cet émouvant souvenir dans une interview avec Esquire Mexico.

Il était tard lors de la soirée à Washington lorsque Nancy, la femme du président Ronald Reagan confie à John Travolta que Diana souhaite danser avec lui. "Je ne pensais pas qu'ils me demanderaient de danser avec elle. J'ai eu le grand privilège et l'honneur de le faire, et je me suis dit : 'Il doit y avoir une raison pour faire ça et je ferais mieux de tout donner.' Cela signifiait bien diriger la danse et s'assurer que nous nous amusions. C'était la partie facile, mais juste le fait de saluer Diana de manière appropriée, être confiant et lui demander de danser était une tâche compliquée."

Mais Travolta se jette à l’eau et s’approche de Lady Di : "Je lui touche le coude et l’invite à danser. Elle se retourne et me donne ce sourire captivant, juste un peu triste, et accepte mon invitation. Et nous étions là, dansant ensemble comme si c'était un conte de fées."