Jubilé d'Elizabeth II: la Reine a finalement rencontré son arrière-petite-fille Lilibet

Selon le Daily Mail, le prince Harry et Meghan Markle ont présenté leur dernière-née, Lilibet, prénommée après la monarque, à la souveraine. Cette rencontre a eu lieu au château de Windsor ce jeudi après la parade du "Trooping The Colour" et le déjeuner familial qui a eu lieu à Buckingham Palace, relate le Daily Mail. L'arrière-petite-fille de la Reine va célébrer ce samedi son premier anniversaire. La Reine a d'ailleurs annulé sa participation au Derby d'Epsom pour pouvoir voir son arrière-petite-fille souffler sa première bougie lors d'une célébration familiale très privée.

Le journaliste Omid Scobie, ami des Sussex, a commenté la future rencontre de samedi dans l'émission BBC Breakfast. Les gens ne devraient pas s'attendre à "une sorte de grand événement extravagant" pour les célébrations de l'enfant d'un an et ils ne devraient pas non plus s'attendre à voir des photos.

"D'après ce qu'on m'a dit, il ne faut s'attendre à rien", a-t-il déclaré. "Ces moments avec Lilibet sont très privés entre eux et la reine et bien sûr, nous savons à quel point elle les attendait avec impatience."

"Meghan et Harry ont été retenus par une pandémie. Et c'est vraiment les toutes premières fois."

Buckingham Palace a de son côté refusé de commenter.