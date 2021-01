Kate, épuisée par le confinement, explique que ses enfants l'ont regardée avec horreur quand elle a décidé de leur couper les cheveux

La duchesse de Cambridge a révélé qu'être parent pendant le confinement l'épuisait et a plaisanté sur le fait que ses enfants l'avaient regardée avec horreur lorsqu'elle a décidé de leur couper les cheveux.

Kate, 39 ans, a parlé en toute honnêteté des défis de s'occuper du prince George, sept ans, de la princesse Charlotte, cinq ans, et du prince Louis, deux ans, lors d'un appel vidéo avec un groupe de parents.

Professeur, membre effectif de la famille royale et maman, Kate a expliqué que cela était beaucoup pour elle."Nous avons dû devenir enseignant - et je pense que, personnellement, je me sens entraînée dans tellement de directions différentes et j'essaye de faire de mon mieux avec tout, mais à la fin de la journée, je me sens épuisée."

La duchesse a également exhorté les familles à "tendre la main à leurs proches et amis'' pour les aider à gérer leur santé mentale pendant cette période difficile.

Lorsqu'on lui a demandé d'évaluer ses capacités en mathématiques, la duchesse s'est donné le score de moins cinq. De quoi faire éclater de rire les convives.

En riant, Kate a ajouté: "Je suis aussi devenue coiffeuse pendant ce confinement. Mes enfants m'ont regardée avec horreur, en voyant maman couper les cheveux..."

La duchesse, qui passe la majeure partie du temps confinée à Amner Hall à Norfolk, a également révélé que son mari William, 38 ans, était son plus grand soutien pendant la pandémie.