Kate et William aux États-Unis pour la première fois depuis 8 ans: quel est le but de ce voyage?

Le prince britannique William et sa femme Kate sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi à Boston pour leur première visite aux États-Unis depuis huit ans. C'est le premier voyage à l'étranger de William depuis qu'il est devenu l'héritier de la couronne britannique.

Signe de l'importance de ce voyage pour la monarchie britannique et son ancienne colonie, la Maison-Blanche a annoncé mercredi que le président américain Joe Biden irait "saluer le prince et la princesse de Galles" à Boston, capitale de la Nouvelle-Angleterre et cité historique symbole du colonialisme britannique avant la révolution et l'indépendance américaine à la fin du 18e siècle.

Une destination prisée par Elizabeth II

Pour "notre première visite à l'étranger depuis la mort de ma grand-mère, je voudrais remercier la population du Massachusetts et Boston en particulier, pour leurs nombreux hommages rendus à la reine disparue. Elle se souvenait avec une grande affection de sa visite pour le bicentenaire de la Révolution en 1976", a déclaré le prince de Galles à son arrivée à l'aéroport de Boston.

Le voyage du couple princier devrait culminer vendredi avec la deuxième édition du prix "Earthshot" créé par le prince William en 2020 pour soutenir des solutions innovantes visant à régénérer la planète. Cinq prix d'un million de livres sterling chacun (1,14 million de francs) seront décernés dans cinq catégories. (Belga)