Le bel hommage de la famille royale au prince Philip, un an après sa mort

La famille royale britannique rend hommage samedi sur les réseaux sociaux au prince Philip à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Une vidéo commémorant l'époux de la reine Elizabeth II a été partagée sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de la famille royale.



La vidéo avait été diffusée pour la première fois le 17 avril dernier, lors des funérailles du duc d'Édimbourg. Des photos de lui, de sa famille et de son travail s'y succèdent, tandis que "The Patriarchs", un poème spécialement écrit par Simon Armitage pour le défunt, est déclamé.

Le prince Philip est décédé l'an dernier à l'âge de 99 ans. Selon les médias britanniques, sa famille lui rendra hommage samedi en privé. Le mois dernier, proches, chefs d'État et souverains avaient été conviés à l'abbaye de Westminster pour une cérémonie en son honneur.