La princesse Amalia des Pays-Bas fait sensation pour son premier dîner officiel

Ce mercredi 14 septembre, la prinesse Amalia des Pays-Bas a attiré tous les regards lors du traditionnel dîner de gala biennal du Conseil d’État néerlandais. En cause ? Pour la première fois, la princesse Amalia assistait à la soirée en tant qu’hôte de l’événement, aux côtés de ses parents, le roi Willem-Alexander et la reine Máxima. le dîner a eu lieu au Palais Noordeinde à la Haye.



©BELGA

Pour l'occasion, elle portait une superbe robe de soirée de la marque Mac Duggal. Une tenue très différente de celle qu'elle porte dans sa vie de tous les jours. En effet, la semaine dernière, la princesse a commencé ses études à l'université d'Amsterdam.



©BELGA

Elle siège au Conseil d'Etat

En atteignant la majorité le 8 décembre 2021, celle dont le nom officiel est Catharina-Amalia a obtenu le droit de siéger à la plus haute instance consultative des Pays-Bas. Dès le lendemain de son jour d'anniversaire, son père l'a introduite au Conseil d'Etat où elle y siège dans la section consultative aux côtés de sa mère. C'est l'endroit propice pour acquérir des connaissances en matière de législation et de droit constitutionnel et ainsi se préparer à son futur rôle de chef d'État.

La section consultative a plusieurs rôle. Elle donne notamment son avis sur tous les projets de loi du gouvernement, sur le mémorandum budgétaire et les projets de loi déposés par les membres du Parlement. Cette branche du Conseil d'Etat examine également la politique climatique du gouvernement sur base de la loi sur le climat.

La princesse et la reine peuvent assister aux réunions, mais dans la pratique, elles n'ont aucun droit de participation ou de vote.