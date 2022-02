La princesse Charlene ne veut plus vivre à Monaco selon le magazine Voici

C'est une exclusivité du magazine français Voici. Après 3 mois passés dans un centre de traitement en Suisse pour un épuisement moral et physique, la princesse Charlene de Monaco commence à envisager sa sortie et son futur. Nous vous l'annoncions la semaine passée: "Elle va mieux", avait déclaré son époux Albert au journal Monaco-Matin.

Concernant son futur, la princesse ne l'envisage pas sur le Rocher, nous révèle ce matin l'hebdomadaire français. Et de préciser l'arrangement qui lui plairait: pour vivre loin des regards indiscrets, elle souhaiterait s'installer ailleurs avec ses enfants Jacques et Gabriella et que le prince Albert effectue des allers-retours entre sa demeure et la résidence princière de Monaco.