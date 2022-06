La reine Elizabeth II arbore une nouvelle coiffure (photos)

La reine Elizabeth II entame sa 71ème année sur le trône avec style. Et la monarque semble avoir décidé de changer de coiffure après les célébrations de son jubilé de platine. Mercredi, sur de nouvelles photos officielles, la souveraine arbore une coupe d'été avec des cheveux nettement plus courts.

Dans les nouveaux clichés, que le compte Instagram officiel de la famille royale a publiés, les mèches argentées de la monarque de 96 ans semblent nettement plus courtes sur les côtés et dans le dos.

"J'adore la nouvelle coiffure de la reine !!!" a commenté une fan, tandis qu'un autre a ajouté: "La Reine est magnifique! Sa nouvelle coiffure d'été est parfaite".

Ce nouveau look est sans doute l'oeuvre de l'assistante personnelle de Sa Majesté, Angela Kelly, qui a révélé dans son livre “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” qu'elle s'était improvisée coiffeuse pendant la pandémie du Coronavirus, et que la première fois qu'elle a endossé ce rôle, elle tremblait.