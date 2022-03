La reine Elizabeth II pourra-t-elle rendre hommage à son mari?

Mardi, une grande cérémonie est prévue à Londres, en l’abbaye de Westminster, près d’un an après le décès du prince Philip. Ses funérailles s’étaient tenues en mode mineur, covid oblige, avec seuls 30 invités. Cette fois, il sera mis à l’honneur en grande pompe. 500 invités du monde caritatif, les souverains de toute l’Europe, dont le roi Philippe et la reine Mathilde, les Espagnols, les Suédois et les Néerlandais, et la présence de la famille royale britannique au complet, exception faite du prince Harry, toujours en Californie -ce qui ne manque pas de faire jaser outre-manche.

Pour la reine Elizabeth, cet événement est de la plus haute importance, néanmoins rien n’assure encore sa présence. Diminuée ces derniers temps par un problème de jambe et de mobilité, la reine pourrait bien être empêchée, elle qui a déjà dû manquer la cérémonie du Commonwealth Day toute récemment. Tout un dispositif a été pensé pour faciliter au maximum la venue de la souveraine âgée de 95 ans : un hélicoptère devrait l’amener de Windsor, où elle réside, à Buckingham. Ensuite une sorte de tunnel utilisé d’habitude pour les footballeurs devrait la dissimuler des photographes, entre la voiture qui va la déposer devant Westminster, jusqu’à l’entrée de l’abbaye, histoire de masquer l’utilisation d’un fauteuil roulant éventuel, selon la presse britannique.

On ne saura que demain, en dernière minute, si la reine est suffisamment en forme pour honorer la mémoire de son époux.