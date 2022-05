La reine Elizabeth II sera présente pour le spectacle en son honneur au château de Windsor

Alors que les grandes festivités du jubilé de platine commenceront le 2 juin, la reine Elizabeth II est déjà mise à l'honneur au château de Windsor cette semaine. Dans le cadre du Royal Horse Show, un événement annuel autour des chevaux chers à la reine, un grand spectacle sera donné ce soir pour mettre à l'honneur la souveraine de tous les records.

Si elle n'a pas assisté aux premières représentations données depuis jeudi, Elizabeth II est bien annoncée ce soir. D'autant plus que de célèbres acteurs viendront lui rendre hommage sur la piste. L'acteur américain Tom Cruise, mais aussi Helen Mirren, qui a incarné "The Queen" dans le film de Stephen Frears dans les années 2000. Sont aussi évoqués Damian Lewis, ou encore Joan Collins, l'actrice popularisée par la série "Dynastie".

Ces stars viendront se joindre aux 1300 artistes participants et aux 500 chevaux. Quelques poneys et chevaux de la reine seront aussi présents. Le spectacle, intitulé "A Gallop through History" et retransmis en direct à la télévision britannique, retracera l'histoire de la monarchie d'Elizabeth Ière à Elizabeth II.

L'hommage des arrières-petits-enfants

Mais le moment le plus attendu est sans aucun doute l'hommage que devraient lui rendre ses arrière-petits-enfants. Tous - sauf Archie et Lilibeth, toujours aux Etats-Unis avec leurs parents Harry et Meghan - devraient faire une apparition sur scène à bord d'une voiture d'attelage. Lady Louise, la fille du Prince Edward et de Sophie, a déjà participé ses derniers jours en conduisant un attelage. Cavalière confirmée, elle sera également du spectacle ce soir.



Windsor est en effervescence, comme a pu le constater notre journaliste sur place Amélie Schildt. A trois semaines des grandes festivités du Jubilé, les Britanniques ont déjà à coeur de fêter leur souveraine. Les produits dérivés foisonnent dans les magasins de souvenirs, mais aussi dans les supermarchés et autres magasins de décoration. Tous les moyens sont bons pour célébrer ce Jubilé de Platine exceptionnel comme il se doit.