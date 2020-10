La séparation de Kate et William: retour sur ce moment méconnu de leur histoire

Le biographe anglais, Robert Lacey, sort un livre sur la famille royale. Il y parle d’un épisode méconnu et pourtant important: la rupture de Kate et William en 2007.

Kate et William auraient pu ne pas être le couple princier idyllique nous connaissons. Pas de George, Charlotte et Louis. En 2007, le couple a connu de gros problèmes et s’est même séparé durant 10 semaines.

Le biographe royal, Robert Lacey, revient sur cette période dans son nouveau livre. Le prince William et Kate Middleton se sont rencontrés à l’université de Saint Andrew en 2001. Mais après plusieurs années de relation, ils se sont séparés en 2007.

D’abord Kate Middleton a refusé d’assister au dîner de Noël de Sandrigham à cause de son statut de simple "petite amie". Il s’agissait là de la première grosse tension selon Robert Lacey.

Ensuite, les choses ont dérapé: "William était aperçu à Londres en train de danser follement dans plusieurs boîtes de nuit avec plusieurs jeunes femmes." A l’époque, ces frasques faisaient la une des journaux à scandale anglais et les jeunes filles en question racontaient en long en large leurs histoires avec le prince héritier.

Le 11 avril de cette année, Kate est sortie d'un rendez-vous de travail à Jigsaw, la boutique de mode dans laquelle elle avait récemment commencé à travailler, pour prendre un appel de William dans une salle de conférence qui était à l'abri des oreilles indiscrètes. Elle a fermé la porte pendant plus d'une heure. Lorsqu'elle en est ressortie, elle était célibataire.

Kate a tout de même continué à participer à certains événements gardant ainsi l’attention du public, mais surtout de William. Le prince est donc revenu vers elle. Un ami du prince révèle au biographe: "William n'a pas cessé de regretter Kate depuis leur séparation. Il n'arrête pas de dire qu'elle est une fille incroyable et qu'elle est la meilleure chose qui lui soit arrivé."

En 2010, lors d’un voyage au Kenya, le prince a demandé Kate en mariage avec la célèbre bague de fiançailles de sa mère, après avoir eu l’accord du prince Harry.