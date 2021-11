Le prince Gabriel de Belgique et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas amoureux? Une loi de 1830 ne leur permettrait de toute façon pas de se marier

Selon un journal argentin, le prince et la princesse se sont rapprochés. Peut-on croire cette affirmation, s'interroge Het Laatste Nieuws. Le journal flamand profite de l'occasion pour rappeler une bien étrange loi datant de 1830.

La vie amoureuse de la princesse héritière néerlandaise Catharina-Amalia (17 ans) fait l'objet de nombreuses spéculations aux Pays-Bas. Après la diffusion d'une émission télévisée se demandant ce qui pourrait se passer si la jeune femme était homosexuelle, la question a été posée au Premier ministre par interim lors d'une session au parlement au mois d'octobre au cours de laquelle Mark Rutte, a clarifié que tout futur roi ou reine pourra également épouser une personne du même sexe.

Mais selon des indiscrétions publiées par le journal argentin, le Mendoza Post, le coeur de la belle héritière serait déjà pris par une figure très familière de la Belgique: le prince Gabriel, le second enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde. Celui que le journal nomme "le petit-ami secret" de la princesse serait ami depuis des années avec la jeune femme et leur relation aurait petit à petit évolué en une relation particulière.

Le site HLN se demande si on peut croire les affirmations tenues par ce journal. La Reine Mathilde et la Reine Maxima des Pays-Bas sont connues pour être de grandes amies, de là à spéculer sur un amour naissant entre leur progéniture respective il n'y a qu'un pas.

Mais légalement, il y a un hic: les membres de la famille royale hollandaise et belge ne sont pas autorisés à se marier à cause d'une loi datant de... 1830. Et celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une modification.

Pourquoi une telle loi a-t-elle été rédigée? Peu de temps après la déclaration d'indépendance de la Belgique en 1830, le Congrès national -qui a ensuite établi la Constitution belge - a adopté un certain nombre de décrets qui visaient à imposer des restrictions au règne de Guillaume Ier.

Dans ces décrets, certains étaient alors très centrés sur l'ennemi. Comme le décret n° 5 du 24 novembre 1830 qui stipule que "les membres de la maison tribale des Oranje-Nassau sont exclus d'exercer tout pouvoir ou autorité en Belgique".

En d'autres mots: les membres de la famille royale néerlandaise ne sont autorisés à exercer aucun poste de pouvoir dans notre pays, comme les fonctions gouvernementales, les fonctions politiques ou la monarchie. Le message de 1830 aux Hollandais qui louchaient sur notre trône était clair: N'y pensez même pas.

Plus de 190 ans plus tard, cette règle est toujours en vigueur.

Seul le temps le dira.

Pour la petite anecdote, sachez que deux Néerlandais ont créé le buzz récemment en postant une vidéo de la princesse et de son "petit-ami" croisés par hasard lors d'une promenade aux Pays-Bas... Mais allez savoir qui se cache derrière ce bonnet et cette grosse doudoune... Etait-ce notre prince Gabriel? Nul ne le sait sauf les principaux intéressés.