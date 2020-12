Le prince Harry est en deuil

Le prince Harry vient de perdre un être cher, comme l'annonce le Daily Mail.

Le Daily Mail l'annonce ce mardi 1er décembre, le prince Harry vient de perdre sa marraine, Lady Celia Vestey, décédée soudainement à l'âge de 71 ans.

Lady Vestey était une amie proche de la reine Elizabeth II et du prince Charles. Épouse de l'homme d'affaires et courtier multi-millionnaire Samuel Vestey, elle est décédée "soudainement mais sereinement", a-t-il été annoncé aujourd'hui.



© Isopix

Harry transmet ses condoléances

Le prince Harry aurait transmis ses condoléances aux trois enfants de sa marraine, William, Arthur et Mary, âgés respectivement de 37, 35 et 28 ans. Une source a confié au Telegraph que ses pensées étaient avec toute sa famille.

Lord et Lady Vestey étaient présents au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018. Elle souhaitait avoir une vraie relation avec son filleul. Au total, le prince Harry a six parrains et marraines, Lady Vestey, mais aussi le Prince Andrew, Lady Sarah Chatto, Bryan Organ, Gerald Ward et Carolyn Bartholomew, une ancien colocataire de la princesse Diana.

