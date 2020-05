Le prince Harry et Meghan Markle sont-ils fauchés? Ces indications qui posent question

Meghan et Harry sont actuellement hébergés chez le producteur hollywoodien Tyler Perry et peuvent profiter d'une somptueuse demeure nichée sur les collines de Beverly Hills. Selon le Daily Mail, Tyler Perry et Meghan Markle ne se connaissant pas vraiment, c'est l'animatrice américaine ultra célèbre, Oprah Winfrey qui a joué les intermédiaires et leur a trouvé cet arrangement.

Il y a quelques semaines, Harry et Meghan séjournaient dans une autre demeure de milliardaire sur l'île de Vancouver, où le nom du propriétaire (Un Russe, se murmurait-il) est également resté secret. C'était alors David Foster, producteur et musicien, qui avait joué les intermédiaires.

Et le magazine Gala de s'étonner: pourquoi le prince Harry, petit-fils de la Reine d'Angleterre, bénéficie-t-il de somptueuses demeures prêtées par des gens fortunés? Ne peut-il pas lui même payer une location?

Alors qu'ils avaient promis de rembourser les frais de rénovation de leur demeure de Frogmore Cottage, qui avaient coûté aux contribuables britanniques plus de 2 millions de livres, la somme n'a pas encore été versée.

Et le magazine français de conclure sur la situation financière des Sussex: "Le duc et la duchesse attendraient ainsi que le marché immobilier chute, à cause de l'épidémie de coronavirus, pour s'offrir la maison de leurs rêves, mais à moindre coût."