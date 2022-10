Le prince William a souhaité se réconcilier avec son frère: cette étonnante raison pour laquelle Harry a refusé de discuter

C'est l'un des conflits les plus médiatisés au monde. Les deux fils du prince Charles et de la défunte princesse Diana ne s'entendent plus. Depuis que le fils cadet, le prince Harry a épousé une actrice américaine en 2018, l'entente n'est décidément plus au rendez-vous. Alors que jadis, William et Harry effectuaient des sorties officielles ensemble et qu'ils incarnaient une solidarité fraternelle pouvant faire face aux épreuves les plus tragiques de la vie, le temps et les successions de révélations explosives à la télévision du plus jeune frère et de sa nouvelle épouse ont rompu un lien de confiance.

Outre-Manche, un livre fait en ce moment beaucoup parler de lui. Celui de l'auteur, Valentine Low, qui a tenté de comprendre dans son livre "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown", comment la relation des Sussex avec le reste de la famille royale avait pu autant se détériorer et conduire au Megxit.

Une seule chose est sûre. Meghan et Harry voulaient que le monde entier sache qu'ils ne s'entendaient plus avec le prince William et son épouse, Catherine.

Retour sur les faits

Filmée dans un jardin à Johannesburg, lors de la tournée des Sussex en Afrique du Sud en 2019, Meghan avait parlé au présentateur Tom Bradby de ses difficultés à vivre sous les projecteurs au sein de la famille royale, à la fois en tant que jeune mariée et en tant que nouvelle mère. Il lui avait alors demandé quel avait été l'impact de toute cette pression sur sa santé physique et mentale.

Semblant vulnérable, presque comme si elle essayait de retenir ses larmes, Meghan a déclaré qu'elle trouvait cela difficile et a ajouté: "Merci d'avoir demandé, car peu de gens me demandent si je vais bien."

Un aperçu de ce documentaire explosif de Bradby avait été diffusé à la télévision pendant que William et Kate étaient, eux, en tournée au Pakistan en octobre. Et, inévitablement, la couverture médiatique qui en a résulté, a éclipsé les visites effectuées lors du dernier jour de la tournée des Cambridge.

L'équipe de William et Kate n'était pas contente, semble-t-il, et y voyait une tentative délibérée des Sussex de faire disparaître le couple des gros titres. Les relations entre les deux ménages étaient devenues très tendues.

Le documentaire avait également montré non seulement la douleur évidente de Meghan, mais aussi à quel point Harry et William ne s'entendaient plus.

Interrogé par Bradby sur ses relations avec son frère aîné, Harry avait choisi de ne pas nier qu'il y avait de nombreuses tensions et avait déclaré: "Nous sommes sur des chemins différents en ce moment ... En tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours."

Le lendemain de la diffusion de ce documentaire, William, très attristé par ce que son frère et sa belle-sœur ont déclaré à la télévision, a envoyé un message WhatsApp à son frère pour lui demander s'il pouvait venir le voir.

Mais de manière très inattendue, Harry a demandé à William à qui il comptait révéler qu'il venait discuter avec lui.

William a expliqué à Harry qu'il devrait réajuster son emploi du temps, ce qui signifierait en informer son secrétaire privé. À ce moment-là, Harry lui dit: "Ne viens pas alors".

Harry était tellement inquiet que l'équipe de William divulgue cette visite de tentative de réconciliation à la presse qu'il préférait tout simplement ne pas voir son frère plutôt que de risquer que cela ne soit publié dans les journaux. Pour tous ceux qui savaient ce qui se passait, c'était déchirant.