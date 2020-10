Le prince William dévoile 3 clichés exclusifs de ses enfants dans un documentaire pour sauver la planète

Le prince William a partagé trois nouvelles photographies exclusives de ses enfants, George, Charlotte et Louis, dans un nouveau documentaire sur la conservation de la planète produit par la chaîne britannique ITV et qui sera diffusé ce mardi soir.

Le duc de Cambridge, 38 ans, a été suivi par des caméras pendant deux ans alors qu'il se lançait dans une mission internationale pour sensibiliser le plus de monde à la protection de la planète. Ce documentaire s'appelle: "Prince William: une planète pour nous tous".

Le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans, sont apparus dans le documentaire sur trois nouveaux clichés, qui les montrent en train de faire des activités à l'extérieur.

Dans ces images candides, on pouvait voir le prince Louis sur une plage jouer dans le sable avec un seau bleu, tandis que le prince George tient une pelle et la princesse Charlotte plante une fleur.

Le prince William a également évoqué ses craintes quant aux espèces en voie de disparition.

Il a dit: "Maintenant que j'ai George, Charlotte et Louis, ma perspective a changé. Je me sens dans le devoir de faire quelque chose parce que j'ai vraiment l'impression que lorsque mes enfants auront 20 ans, au rythme du braconnage, il n'y aura peut-être plus de rhinocéros dans le monde."