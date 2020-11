La Reine Elizabeth et le prince Philip célèbrent leur 73ème anniversaire de mariage avec une SURPRISE concoctée par les enfants du prince William

Pour les familles de nombreux pays, séparées par les confinements décrétés à travers le monde entier pour combattre la pandémie du coronavirus, ce sont en ce moment les petites attentions qui font la différence.

Pour la Reine d'Angleterre et le duc d'Édimbourg, célébrer leur 73ème anniversaire de mariage, signifie cette année passer l'événement dans la plus stricte intimité, entourés de marques d'affection des membres de leur grande famille.

Pour marquer cette occasion, Buckingham Palace a partagé aujourd'hui une photo du couple regardant fièrement la carte bricolée pour eux par les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge.

Le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et même le prince Louis, deux ans, auraient passé des heures à créer la carte, en coloriant soigneusement un grand numéro 73 sur le devant et en le décorant avec des taches rouges, bleues, jaunes, vertes et violettes, nous apprend le Daily Mail.

La Reine et son époux semblent ravis par cette joyeuse attention.