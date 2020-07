Mariage secret de Beatrice d'York: elle portait une robe prêtée par la Reine

La princesse Beatrice, petite-fille de la reine Elizabeth II et fille aînée du prince Andrew, a épousé discrètement vendredi un homme d'affaires italien, Edoardo Mapelli, Mozzi lors d'une cérémonie privée à Windsor, a annoncé le palais de Buckingham.

Initialement prévu le 29 mai à Londres, le mariage avait été reporté en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La nouvelle date n'avait pas été annoncée. La "cérémonie privée" s'est tenue vendredi matin à la Chapelle royale de Windsor, en présence de la reine (94 ans), de son époux le prince Philip (99 ans) et de la "famille proche" de la jeune femme, et ce, en "conformité" avec les recommandations du gouvernement pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon le palais de Buckingham.



Elizabeth II est retirée depuis le 19 mars au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, avec son mari en raison de la pandémie.



"Ma petite-fille s'est mariée ce matin. Philip et moi avons réussi à y aller", a confié la souveraine au capitaine Tom Moore, ancien combattant centenaire qu'elle a fait chevalier vendredi après-midi lors d'une cérémonie au château de Windsor, après sa collecte de fonds record - près de 33 millions de livres (36,2 millions d'euros) - en faveur du service de santé britannique (NHS). C'était "très bien", a-t-elle ajouté.

Samedi, soit 24 heures après les noces, et ce, pour ne pas voler la vedette au Capitaine Tom Moore, des photos officielles de l'événement ont été publiées.

L'occasion de découvrir que la petite-fille de la Reine avait choisi de porter pour l'événement une robe de sa grand-mère, la Reine Elizabeth qu'elle avait portée lors d'un dîner d'état à Rome, lors de la première du film Lawrence d'Arabie au Square Leicester à Londres en 1962, et lors de l'ouverture du parlement en 1967.

Beatrice avait également choisi de porter la tiare que la Reine, elle-même, portait lors de son mariage avec le duc d'Edimbourg.



Agée de 31 ans, la princesse Beatrice est la fille d'Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth II, et de Sarah Ferguson. Ses parents sont divorcés. La princesse Beatrice est neuvième dans l'ordre de succession au trône britannique, sa soeur cadette Eugénie, dixième.