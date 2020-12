Meghan et Harry: cette nouvelle idée qui fait grincer des dents

Le duc et la duchesse de Sussex, exilés dans l'enclave chic de Montecito à Santa Barbara, en Californie s'apprêtent à lancer un nouveau concept, comme en attestent des documents officiels déposés pour enregistrer leur nouvelle fondation Archewell.

Harry et Meghan souhaiteraient établir une liste d'honneurs et remettre des récompenses à des organisations qui, selon eux, défendent leurs propres valeurs dans des domaines tels que le service caritatif, l'éducation, la science, la littérature, la justice raciale, l'équité entre les sexes, la gérance de l'environnement, l'enfance et la santé mentale.

Une annonce qui fait grincer les dents au Royaume-Uni où la Reine fait chevalier les personnalités qui se sont distinguées dans des domaines bien précis.

La biographe royale Angela Levin, invitée dans TalkRadio, a qualifié Meghan Markle et le prince Harry de "pathétiques'' après cette révélation. Et de s'expliquer: "Vouloir rivaliser avec Sa Majesté la Reine sur sa liste d'honneurs, c'est comme de petits enfants qui veulent jouer à mamans et papas."

Piers Morgan, l'animateur de Good Morning Britain, a également longuement critiqué cette idée dans un éditorial publié dans le Daily Mail. Il pense que remettre des honneurs à leur échelle a pour vocation de dévaloriser ceux de la Reine.