Le prince Harry a assuré que son épouse Meghan Markle et lui avaient fait "tout (leur) possible" pour rester au sein de la famille royale, dans une interview à Oprah Winfrey diffusée dimanche soir sur CBS aux Etats-Unis.



"Je suis triste que ce qui est arrivé soit arrivé, mais je sais (...) que nous avons fait tout notre possible pour que ça marche", a-t-il affirmé. "Oh mon Dieu, nous avons tout simplement fait tout ce que nous pouvions pour les protéger", a ajouté Meghan Markle, à ses côtés. Le couple a annoncé en janvier 2020 qu'il renonçait à son rôle au sein de la famille royale britannique.

En revanche, le Britannique qui réside désormais aux USA en Californie, a affirmé que son père, le prince Charles, et son frère, le prince William, étaient "prisonniers" du système en tant que membres de la famille royale, une situation qui, a-t-il dit, lui inspire "beaucoup de compassion". "Mon père et mon frère sont prisonniers" du système, a-t-il dit.

Je suis vraiment déçu

"Ils ne peuvent pas le quitter", comme lui l'a fait après avoir réalisé qu'il était lui-même "prisonnier", a-t-il déclaré à la présentatrice dans la seconde partie de l'entretien de 2 heures. Abordant encore son père, Harry a confié être "vraiment déçu" par celui-ci, estimant qu'il ne l'avait pas soutenu durant l'épreuve qu'il a traversée.

"Je suis vraiment déçu", a expliqué le duc de Sussex, "parce qu'il est passé par quelque chose de similaire, en référence au vécu de sa mère défunte la princesse Diana. Il sait ce que c'est que la douleur", a-t-il dit lors de son entretien à la présentatrice Oprah Winfrey dimanche soir, racontant que le prince Charles avait même refusé, un temps, de prendre ses appels au téléphone. Harry a toutefois précisé qu'il parlait de nouveau à son père.