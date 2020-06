Meghan Markle: cette remarque des conseillers du prince Harry qu'elle n'a pas supportée

Leur départ de la famille royale a causé l'émoi parmi les fans de la royauté britannique. Plusieurs livres sont désormais en vente, évoquant cette démission sans précédent. Un bouquin a beaucoup fait parler de lui ce week-end au Royaume-Uni. Il s'agit du livre "Royals at War: The Untold story of Harry et Meghan's Shocking split with the House of Windsor", écrit par Andy Tillett et Dylan Howard.

Selon le New York Post, une personne de l'équipe des stylistes de la série américaine Suits dans laquelle elle tenait un rôle a révélé que Meghan était très mécontente quand les conseillers du prince Harry lui ont demandé de "s'habiller davantage comme un membre de la famille royale, et plus comme une star d'Hollywood".

"Son bureau de Kensington palace l'invitant à porter un chapeau, uniquement quand la Reine l'approuvait et à ne plus autant s'habiller en noir". Le noir étant réservé pour les funérailles où les jours de commémoration. Des critiques que Meghan n'aurait pas du tout supportées.

Elle aurait même confié que ce qui la rendait particulièrement heureuse en Californie était de pouvoir désormais s'habiller comme elle le voulait.