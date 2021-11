Meghan Markle: cette vidéo gênante où elle fait pression sur Harry

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont participé ce 10 novembre à une soirée de gala à New York intitulée "Salute to freedom". Un événement consacré aux vétérans de guerre au cours duquel le couple a fait une apparition remarquée. Mais un moment de la soirée en particulier a retenu l'attention des observateurs présents.

En effet, lors de l'arrivée du couple, les invités doivent saluer les hôtes de la soirée. Mais en observant l'attitude de Meghan, certains estiment qu'elle a l'air visiblement agacée par le temps que le prince Harry met à converser avec tout le monde. La duchesse semble lui tirer le bras à plusieurs reprises. Sans succès, avant de montrer son agacement sur son visage, et de répondre sèchement à une question posée par une journaliste présente: "Êtes-vous fière de votre époux?", faisant référence à son passé dans les forces armées. "Je suis toujours fière de mon mari", répond l'ancienne actrice.

Plusieurs internautes ont souligné que Meghan a l'habitude d'interrompre le prince Harry pour avancer, comme le montre également cette vidéo.